22 oktober 2025

KORT woensdag: Gewonde na schietpartij in Den Haag

Op het Soestdijkseplein, bij het Zuiderpark in Den Haag, is dinsdagavond iemand neergeschoten. Het slachtoffer is volgens de politie naar een ziekenhuis gebracht. De politie kreeg omstreeks 20.30 een melding over het schietincident binnen. Er is één verdachte aangehouden.