22 oktober 2025
KORT woensdag: Gewonde na schietpartij in Den Haag
Op het Soestdijkseplein, bij het Zuiderpark in Den Haag, is dinsdagavond iemand neergeschoten. Het slachtoffer is volgens de politie naar een ziekenhuis gebracht. De politie kreeg omstreeks 20.30 een melding over het schietincident binnen. Er is één verdachte aangehouden.
Het gebeurde op straat voor een café. Volgens Omroep West heeft de politie later op de avond een verdachte gearresteerd. Er zijn zakken over zijn armen getrokken om onderzoek te kunnen doen naar schotresten.