KORT woensdag: verdachte uithaler van zijn bed gelicht (UPDATE)

Dat begon met een inbraakalarm en een verdachte situatie. Het vermoeden bestond dat er uithalers op het terrein hadden gelopen. Na gedegen rechercheonderzoek, onder andere het uitkijken van camerabeelden, kwam de naam van een mogelijk verdachte naar voren. Op 10 september 2025 werd al een 19-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij is na verhoor weer heengezonden. De nu aangehouden verdachte is zonder vaste verblijfplaats in Nederland.

Gewonde bij schietpartij in Amsterdam

In Amsterdam-Oost is in de nacht van dinsdag op woensdag een man in zijn been geschoten. Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De politie zegt één verdachte te hebben aangehouden. Het incident gebeurde vannacht even na 04.00 na een incident bij de wasstraat van een tankstation in de buur van de Zuiderzeeweg op het Zeeburgereiland.

Het slachtoffer heeft zichzelf bij het nabijgelegen politiebureau gemeld. De verdachte is in de buurt van de plaats van het incident aangehouden.