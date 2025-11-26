26 november 2025
KORT woensdag: Man gewond bij schietpartij in Amsterdam-Oost
In de Indische Buurt in Amsterdam is dinsdagavond een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat gebeurde volgens de politie rond 23.00 op de Molukkenstraat. Na een melding bij de meldkamer over een schietpartij troffen agenten ter plaatse een 23-jarige Amsterdammer aan.
De man was gewond, maar bleek na eerstehulpverlening op straat goed aanspreekbaar te zijn. Hij is naar een ziekenhuis vervoerd. Er is geen verdachte aangehouden.