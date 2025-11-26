26 november 2025

KORT woensdag: Man gewond bij schietpartij in Amsterdam-Oost

In de Indische Buurt in Amsterdam is dinsdagavond een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat gebeurde volgens de politie rond 23.00 op de Molukkenstraat. Na een melding bij de meldkamer over een schietpartij troffen agenten ter plaatse een 23-jarige Amsterdammer aan.