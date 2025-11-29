KORT zaterdag: twee explosies in dezelfde straat in Rotterdam, ook explosie in Veendam

(Beeld: MediaTV)

Afgelopen nacht vonden er twee explosies plaats aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De eerste explosie was rond 01.15 bij een tabakszaak, waarna een kleine brand ontstond. Deze is door de brandweer geblust. Op het fietspad voor de winkel lag een cobra, die niet afgegaan was. De politie heeft deze veiliggesteld. Op camerabeelden zou te zien zijn dat direct na de explosie een man wegloopt bij de tabakszaak.

Rond 04.10 was voor de tweede keer een harde knal te horen in de straat. Deze explosie vond plaats bij een ander pand. Hierbij is geen brand ontstaan. In beide gevallen raakte er niemand gewond. De politie is een onderzoek gestart naar de explosies en zoekt getuigen.

Verlengde van Beresteijnstraat

Rond 01.55 vond er een explosie plaats bij een pand aan de Verlengde van Beresteijnstraat in Veendam. Het pand raakte daardoor beschadigd. De politie meldt dat er mogelijk gebruik is gemaakt van een brandbare stof.

De politie is meteen gestart met een onderzoek. Daarbij zijn sporen veiliggesteld en is gesproken met getuigen. Op zaterdag zal er ook nog een buurtonderzoek worden gedaan. Daarbij wordt er ook gekeken of er camerabeelden zijn, die kunnen worden veiliggesteld.