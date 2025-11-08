KORT zaterdag: Verdachten explosie Antwerpen in Nederland gepakt (UPDATE)

Na de ontploffing ontstond een brandje. De Antwerpse politie had informatie over de vluchtauto en een signalement van de verdachten doorgegeven aan de politie in Nederland. Eerder waren in Antwerpen al twee andere verdachten gearresteerd.

Twee nieuwe verdachten vast voor schietpartij

De politie heeft vrijdag nog twee mannen aangehouden voor de dodelijke schietpartij op de Flying Dutchmanstraat in Rotterdam-IJsselmonde. Afgelopen zondag kwam daar een 20-jarige Rotterdammer om. De verdachten zijn een 21-jarige Rotterdammer en een 27-jarige man uit Barendrecht.

De Rotterdammer werd in Nieuwerkerk aan den IJssel buiten op straat aangehouden. De man uit Barendrecht werd aangehouden toen hij met zijn auto door Berkel en Rodenrijs reed. Er zijn ook drie woningen doorzocht in Rotterdam, Barendrecht en Amsterdam. Kort na de schietpartij werden al vijf verdachten aangehouden. Zij zijn voorlopig op vrije voeten.