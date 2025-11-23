KORT zondag: auto geraakt bij schietpartij in Den Bosch, man met schotwond meldt zich bij ziekenhuis

Omwonenden van de Weymouthstraat werden vanmorgen rond 06.45 opgeschrikt door een aantal luide knallen. Enkele minuten later werden er wederom schoten gehoord. Agenten die met kogelvrije vesten ter plaatse kwamen troffen meerdere kogelinslagen aan in een geparkeerde auto.

Gevlucht

Uit de eerste bevindingen blijkt volgens de politie dat een in het donker gekleed persoon het vuur opent op de geparkeerde auto. Nadat hij de schoten heeft afgevuurd vlucht hij te voet richting de Anderlijnstraat en de Plantaanstraat.

De politie sluit niet uit dat er mogelijk meerdere personen betrokken waren bij dit incident. De politie heeft (forensisch) onderzoek gedaan op de locatie en heeft de beschoten auto getakeld voor nader onderzoek. Er wordt ook een buurtonderzoek verricht. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Spoedeisende hulp

De politie meldt op X dat eerder vandaag een persoon zich heeft gemeld bij de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis. Na onderzoek bleek dat hij een schotwond had opgelopen. De politie onderzoekt de mogelijkheid of deze persoon mogelijk betrokken is geweest bij het schietincident op de Weymouthstraat.