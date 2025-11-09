KORT zondag: explosies bij woningen in Lisse, Poortugaal en Hoogvliet

Bij een woning aan het Rembrandtplein in Lisse heeft zaterdagnacht een explosie plaatsgevonden. Door de explosie ontstond er rook en grote schade aan het pand. Er is niemand gewond geraakt.

Rond 02.00 kreeg de politie meerdere meldingen van een harde klap aan het Rembrandtplein. Ter plaatse bleek het om een explosie te gaan. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Een uitgebreide zoekslag in de omgeving leverde nog geen aanhouding(en) op.

Poortugaal

Bij een voordeur van een woning aan de Kamperfoelie in Poortugaal (Zuid-Holland) is zaterdagnacht rond 01.30 een explosief afgegaan. Niemand raakte gewond. Wel liep de woning forse schade op doordat er brand ontstond. Er zijn sporen veiliggesteld en de politie doet onderzoek.

Hoogvliet

Ook bij een voordeur van een woning aan de Kolbleistraat in Hoogvliet (Rotterdam) vond rond 03.05 een explosie plaats. Niemand raakte gewond. Wel ontstond flinke schade aan de voordeur. De politie heeft sporen veiliggesteld en doet onderzoek.