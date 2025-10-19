KORT zondag: man (40) opgepakt in Brabants hotel voor poging doodslag

De politie kreeg rond 01.25 melding van een ruzie in het hotel in Sint-Michielsgestel. Ter plaatse werd de 40-jarige verdachte aangehouden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De recherche pakt de zaak verder op en verricht nader onderzoek, schrijft de politie Boxtel-Vught-Gestel op Instagram.