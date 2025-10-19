19 oktober 2025
KORT zondag: man (40) opgepakt in Brabants hotel voor poging doodslag
De politie heeft zaterdagnacht in een hotel in Sint-Michielsgestel een 40-jarige verdachte aangehouden op verdenking van poging doodslag/moord, poging zware mishandeling, vernieling en bedreiging.
De politie kreeg rond 01.25 melding van een ruzie in het hotel in Sint-Michielsgestel. Ter plaatse werd de 40-jarige verdachte aangehouden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De recherche pakt de zaak verder op en verricht nader onderzoek, schrijft de politie Boxtel-Vught-Gestel op Instagram.