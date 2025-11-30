 Meteen naar de content
KORT zondag: Plofkraak in Halfweg | explosie in Kampen

Zondagochtend vroeg was er om 06.10 een plofkraak bij een geldautomaat aan de SugarCity Ring in Halfweg. Twee mannen waren het winkelcentrum binnengedrongen veroorzaakten daarna een explosie. Volgens de politie zijn ze daarna op een scooter richting Zwanenburg gevlucht.

In Kampen was een ontploffing bij een woning aan de Jacob Catsstraat. Dat gebeurde rond 03.45 zondagmorgen. De politie zegt dat er geen gewonden vielen. Het slaapkamerraam was volledig vernield was. Waarschijnlijk was er zwaar vuurwerk gebruikt.

