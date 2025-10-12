 Meteen naar de content
12 oktober 2025

KORT zondag: twee arrestaties en 3 kilo coke in Volendamse garagebox

De politie heeft in Volendam een 51-jarige man uit Volendam en een 21-jarige man uit Hoorn aangehouden na een drugsdeal. Agenten zagen het tweetal op straat bij het zwembad een overdracht doen van drugs. Beide mannen, de koper en de verkoper, zijn daarop direct aangehouden.

Laatste Nieuws



In het voertuig van de 21-jarige verdachte uit Hoorn werd volgens de politie ‘een aanzienlijke hoeveelheid’ contant geld en meerdere wikkels met vermoedelijke harddrugs aangetroffen. Vervolgens stelde de recherche een vervolgonderzoek in. Daarbij werd een inval gedaan in een garagebox aan de Harlingenlaan in Volendam. Daar vond de politie in totaal bijna drie kilo cocaïne. Beide verdachten zitten vast voor verder verhoor en onderzoek.

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.