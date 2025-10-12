KORT zondag: twee arrestaties en 3 kilo coke in Volendamse garagebox
De politie heeft in Volendam een 51-jarige man uit Volendam en een 21-jarige man uit Hoorn aangehouden na een drugsdeal. Agenten zagen het tweetal op straat bij het zwembad een overdracht doen van drugs. Beide mannen, de koper en de verkoper, zijn daarop direct aangehouden.
In het voertuig van de 21-jarige verdachte uit Hoorn werd volgens de politie ‘een aanzienlijke hoeveelheid’ contant geld en meerdere wikkels met vermoedelijke harddrugs aangetroffen. Vervolgens stelde de recherche een vervolgonderzoek in. Daarbij werd een inval gedaan in een garagebox aan de Harlingenlaan in Volendam. Daar vond de politie in totaal bijna drie kilo cocaïne. Beide verdachten zitten vast voor verder verhoor en onderzoek.