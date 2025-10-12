KORT zondag: twee arrestaties en 3 kilo coke in Volendamse garagebox





In het voertuig van de 21-jarige verdachte uit Hoorn werd volgens de politie ‘een aanzienlijke hoeveelheid’ contant geld en meerdere wikkels met vermoedelijke harddrugs aangetroffen. Vervolgens stelde de recherche een vervolgonderzoek in. Daarbij werd een inval gedaan in een garagebox aan de Harlingenlaan in Volendam. Daar vond de politie in totaal bijna drie kilo cocaïne. Beide verdachten zitten vast voor verder verhoor en onderzoek.