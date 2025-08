‘Kosten ontruiming Utrechtse flat verhalen op verdachte plofkrakers’

Parkeerplaats De bewoners van twee flats bij de kruising van de Aziëlaan en de Beneluxlaan moesten in de avond en nacht van 22 op 23 juli hun huis uit, omdat een door de politie achtervolgde auto vol explosieven tot stilstand was gekomen op een fietspad voor de flats. De inzittenden probeerden weg te komen, maar werden opgepakt.

Iets eerder hadden politieagenten in Nieuwegein een verdachte situatie met een aantal auto’s gezien op een parkeerplaats in Nieuwegein. Toen de agenten poolshoogte wilden nemen scheurde een van de auto’s ervan door.

Uiteindelijk werden drie verdachten gearresteerd, inmiddels zitten er nog twee verdachten in voorlopige hechtenis. Een 22-jarige verdachte is voorlopig op vrije voeten. Ze zijn verdacht van het voorbereiden van een plofkraak.

Verhaald

Wethouder Eelco Eerenberg heeft in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad geschreven dat de kosten van de ontruiming en de opvang van bewoners, wat de gemeente betreft, verhaald moeten worden op de verdachten, als die zouden worden veroordeeld voor het misdrijf. Er wordt onderzocht hoe dit mogelijk is.