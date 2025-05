22 mei 2025

Kraakhelder Frans document: Nederland vroeg de Fransen Sky te hacken

In een uitgelekt document van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken staat dat de Nederlandse autoriteiten het initiatief hebben genomen voor het plaatsen van een tap bij de servers van Sky ECC in het Franse Roubaix. Dat document kan een doorbraak zijn, omdat het lijkt te bewijzen dat het Nederland was – en niet Frankrijk – die de hack op Sky heeft uitgedacht en uitgevoerd.