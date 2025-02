Onvrede

D. besloot uit onvrede met zijn werksituatie om de Belastingdienst een groot geldbedrag afhandig te maken. Hij had dertig jaar lang bij de Belastingdienst gewerkt en had door zijn functie toegang tot in allerlei systemen. Hij zorgde ervoor dat een negatieve aanslag voor dividendbelasting van 19,5 miljoen euro werd opgelegd aan één van de bedrijven van een 65-jarige medeverdachte. De twee maakten daarvoor afspraken in het rookhok van café De tol in Duiven. De medeverdachte was eigenaar van onder meer een Grieks restaurant.