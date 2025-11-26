‘Landsmeerder sluit procesdeal over cokehandel’

Timmerman Justitie denkt dat Gerrit van der S. op EncroChat schuilging achter de nickname “Timmerman”. Deze gebruiker communiceerde via de encryptiedienst over ‘blokken’ en ontving ook een foto van blokken cocaïne. Die deal ging over 9 kilo cocaïne denkt justitie.

In 2020 hackte de recherche de dienst en de EncroChat-appjes werden leesbaar voor de politie.

Engelse groep

Gerrit van der S. zou onderdeel zijn geweest van een criminele organisatie die op grote schaal al jarenlang cocaïne verhandelde, onder meer met een Engelse groep. Eén van zijn compagnons is volgens Het Parool een bekende naam in het Amsterdamse criminele milieu, en is eerder al in drugszaken veroordeeld. Hij en enkele anderen komen later voor de rechter.

4,4 miljoen

Gerrit van der S. is met name ook verdacht van witwassen. Hij zou (verbouwingen in) een pand in het centrum van Amsterdam, een pand in Zuid en in Zaandam van drugsgeld hebben gefinancierd. Tussen 2019 en medio 2022 kocht Van der S. volgens justitie voor circa 4,4 miljoen euro aan vastgoed.

De rechtbank kan afwijken van de door het OM en de verdediging gemaakt afspraak. Het vonnis is op 9 december.