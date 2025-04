Lange achtervolging over snelwegen door stoet aan politieauto’s (VIDEO)

Stopteken De politie in Rotterdam meldt dat de achtervolgde auto was gesignaleerd door een camera omdat de kentekenplaat als gestolen was geregistreerd. De bestuurder negeerde een stopteken en agenten zetten de achtervolging in.

De achtervolging die vervolgens ontstond was ‘risicovol’, aldus basisteam Maas/Rotte op Instagram. Er werd gereden met hoge snelheden. De bestuurder van de auto die werd achtervolgd beschadigde een spiegel van een andere auto.

Driebergen/Zeist

Er sloten zich voertuigen van de eenheden uit Den Haag, Utrecht, Rotterdam en de landelijke eenheid aan bij de achtervolging: een motoragent, twee undercoverauto’s en zes politieauto’s.

Het einde was op de vluchtstrook bij afslag Driebergen/Zeist toen de auto werd ingesloten. De inzittende was een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd aangehouden, in eerste instantie voor overtredingen van de Wegenverkeerswet.