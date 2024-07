Lange celstraffen in hoger beroep voor doodslaan Peter Dhondt

Connect on Linked in

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelt twee mannen voor doodslag op de 67-jarige Peter Dhondt man uit Breukelen, tijdens een mislukte woninginbraak op 20 januari 2022. Een derde man is in hoger beroep veroordeeld voor betrokkenheid bij een poging tot inbraak die twee dagen eerder bij de woning van hetzelfde slachtoffer is gepleegd.

door Joost van der Wegen

Betrapt

Op 18 januari 2022 breken drie verdachten in bij het slachtoffer in zijn woning in Breukelen. Als de verdachten zien dat het slachtoffer ligt te slapen, vertrekken ze zonder iets mee te nemen. Twee dagen later – op 20 januari 2022 – keren twee van hen, samen met twee andere verdachten, terug naar de woning om daar opnieuw in te breken. Eén van hen, een 21-jarige man uit Utrecht, treedt op als chauffeur en blijft in de vluchtauto wachten, terwijl de andere drie verdachten naar de woning gaan.

Daar breken ze met een koevoet de deur open. Ook nu is het slachtoffer thuis. Hij verrast de inbrekende verdachten en bespringt één van hen, vermoedelijk met een hamer in de hand. Er ontstaat een worsteling waarbij één verdachte het slachtoffer meerdere keren met een koevoet op zijn hoofd en zijn lichaam slaat en een andere verdachte het slachtoffer met een hamer slaat.

Peter Dhondt overlijdt aan ernstig hoofdletsel. Zonder zich verder om de man te bekommeren zijn de drie verdachten vervolgens de woning uit gevlucht en bij de verdachte die in de vluchtauto zat te wachten, ingestapt en weggereden.

In beeld

Het bewijs tegen de verdachten is onder andere gebaseerd op audiofragmenten die stonden op de telefoon van een verdachte, die uit eigen beweging naar de politie is gestapt op het moment dat geen van de verdachten nog in beeld was bij de politie. De audiofragmenten bevatten een gesprek tussen de vier verdachten kort na de fatale woningoverval. De opnames zijn gemaakt omdat twee van de verdachten zich bedreigd voelden door de andere twee verdachten. Als bewijsmateriaal besloten ze het gesprek op te nemen.

De opnames zijn gemaakt omdat twee van de verdachten zich bedreigd voelden door de andere twee

Te horen is hoe de verdachten het over de inbraak en de gewelddadige confrontatie met het slachtoffer hebben. Het hof vindt dat de geluidsopnames betrouwbaar zijn en bruikbaar als bewijs. Ze zijn kort na de woningoverval gemaakt en de (hoofd)verdachten weten niet dat ze worden opgenomen waardoor ze vrijuit met elkaar praten. Op de opnames wordt gesproken over het slaan met een hamer en een koevoet op het hoofd van het slachtoffer. Forensisch onderzoek bevestigt dit.

Lafhartig

Het hof veroordeelt de hoofdverdachten uit Rotterdam en Bunnik – net als de rechtbank – allebei tot een gevangenisstraf van 14 jaar. Zij hebben het slachtoffer op een uiterst gewelddadige en lafhartige manier gedood om de inbraak te verhullen. Zij waren degenen die met slagwapens op het slachtoffer insloegen. Aan een nabestaande moeten deze verdachten een schadevergoeding betalen van ruim 19.000 euro.

De man die met het idee kwam om de eerste inbraak op 18 januari 2022 te plegen, is voor poging tot inbraak veroordeeld tot een celstraf van vier maanden.