Levenslange straffen geëist voor moord Peter R. de Vries in hoger beroep

Medepleger Het OM ziet chauffeur Kamil E. als een volledige medepleger van de moord op Peter R. de Vries, aldus de advocaat-generaal (AG). ‘Hij heeft verklaard, maar geen openheid van zaken gegeven. Dat is frustrerend voor de nabestaanden.’

Kamil E. gaf eerder deze week aan dat hij de opdracht voor de moord op het laatste moment had geweigerd. De AG vond die openheid niet genoeg voor een lagere eis.

Het OM eist levenslang tegen hem.

Schokkend

Delano G. ‘haalde de trekker over’, zegt de AG. Ze noemde de chats die hij verstuurde na de moord ‘schokkend en ontluisterend’. De mentaliteit die daaruit blijkt weegt het OM in strafverzwarende zin mee, tweet Belleman vanuit de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Ook tegen Delano G. eist de advocaat-generaal een levenslange gevangenisstraf.

Delano G. en Kamil E. hoorden eerder 28 jaar cel tegen zich uitspreken door de rechtbank.

Ook tegen organisator Krystian M. eist het Openbaar Ministerie donderdagmiddag levenslang. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 26 jaar en een maand cel.

Ook voor de rechtbank eiste justitie eerder al levenslange gevangenisstraffen.

Geweten

De advocaat-generaal vandaag: ‘Ze moeten hebben geweten dat de moord op Peter R. de Vries een grote schok zou veroorzaken. Maar ook al hebben ze dat niet geweten, dan kunnen zij nog steeds verantwoordelijk worden gehouden voor de moord’, zei de AG.

Tegen Erickson O. en Gerower M.C., die beiden als spotters fungeerden en foto’s maakten van de zwaargewonde Peter R. de Vries, eiste justitie 17 jaar gevangenisstraf.

Voor Christopher W. vraagt justitie drie jaar cel. Hij adviseerde andere verdachten hoe ze uit handen van de politie moesten blijven, maar was uiteindelijk niet betrokken bij het komplot om de misdaadverslaggever om te brengen. Wel onderhield hij contact met de beide spotters in de dagen voorafgaand en na de moord op De Vries.

Werk

Volgens de AG is Peter R. de Vries vermoord omdat hij het werk had overgenomen van de eerder doodgeschoten advocaat Derk Wiersum, die de kroongetuige in het Marengoproces bijstond.

De AG noemt de moord op Peter R. de Vries een gruwelijke en laffe daad die met een verbijsterende kilheid is gepleegd: ‘Deze criminele organisatie heeft het leven genomen van een alom gerespecteerd misdaadjournalist die dag en nacht streed tegen onrecht.’