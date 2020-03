Lichaam en auto in Amsterdam-Rijnkanaal, politie gaat uit van misdrijf

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagavond in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen een stoffelijk overschot gevonden. Het slachtoffer zat in een auto die was afgezonken in het kanaal. De politie heeft aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat.

Sinds zaterdagochtend deed de politie al onderzoek op de plek aan de Kanaaldijk Oost vlakbij Breukelen. Daarbij werden onder meer duikers van de dienst speciale interventies ingezet. Aan het begin van de avond werd duidelijk dat er een auto was gevonden in het kanaal. Later op de avond werd een lichaam uit het voertuig gehaald. De persoon lag tientallen meters naast de gezonken auto.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Wel meldt de politie in actie te zijn gekomen na een tip. Door de zoekactie en het onderzoek is de Kanaaldijk Oost rondom het incident afgezet. Het verkeer wordt omgeleid.