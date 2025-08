Lichaam in kofferbak van uitgebrande auto aangetroffen bij grens Landgraaf

De politie meldt vandaag dat er nog niets bekend is over de identiteit van de aangetroffen persoon, noch over hoe deze persoon om het leven is gekomen. De vindplaats ligt enkele meters van de grens tussen Duitsland en Nederland, vlakbij Landgraaf.

Vermissingszaak

De Limburgse politie deed al onderzoek in een actuele vermissingszaak. Onderzocht wordt of er mogelijk een verband is met de zaak in Duitsland. De politie meldt dat meer informatie over het aangetroffen voertuig en de overleden persoon in Duitsland, danwel de vermissingszaak in Limburg op dit moment niet kan worden vrijgegeven.

Penetrante lucht

Volgens de Aachener Zeitung is het lichaam van een man en werd het stoffelijk overschot dinsdag gevonden in de kofferbak van de auto. Het voertuig was al weggesleept en stond al enkele dagen bij een bergingsbedrijf in Erkelenz. Een medewerker van dat bedrijf zou argwaan hebben gekregen toen hij een penetrante geur rook en een madenplaag had gezien bij de kofferbak. Hij zou het verbrandde lichaam in de kofferbak door het interieur van het voertuig gezien hebben zonder de auto te hebben geopend.

De krant schrijft ook dat het vermoeden bestaat dat de vondst verband houdt met een vermissing in Limburg. De vermiste man uit Limburg zou deel uitmaken van het criminele milieu en onder meer in verband worden gebracht met drugshandel.