Lijk in plastic zak gevonden in auto Maarheeze

In een auto aan de Fazantlaan in Maarheeze is zaterdag een overleden man gevonden. De politie houdt er rekening mee dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Belgisch kenteken

De politie heeft zaterdagavond uitgebreid sporen- en buurtonderzoek verricht om de omstandigheden rond het overlijden te achterhalen. Hiervoor werd de omgeving afgezet en stonden witte tenten. De overleden persoon werd gevonden in een auto met Belgisch kenteken.

Achterbank

Volgens het Eindhovens Dagblad zou het lijk in plastic zijn verpakt. Een buurtbewoner zag de auto donderdag al staan. Toen de auto er zaterdagochtend nog stond, besloot ze door het raam te kijken en zag ze op de achterbank een dicht getapte blauwe plastic zak. Ze dacht dat er een lichaam in zat en belde de politie.

De politie wil volgens de krant nog niets kwijt over hoe de man om het leven is gekomen en wat zijn leeftijd en afkomst is. Later vandaag komt de politie met een update.