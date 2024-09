Lijk van Vlaming (57) in plastic zeil gevonden in auto Maarheeze (UPDATE)

Connect on Linked in

In een auto aan de Fazantlaan in Maarheeze is zaterdagmiddag een overleden man gevonden. Het slachtoffer is een 57-jarige man uit het Belgische Maaseik. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op de zaak gezet.

Renault Laguna

De politie ontving zaterdagmiddag een melding van een buurtbewoner dat er al sinds donderdag een blauwe Renault Laguna op de Fazantlaan geparkeerd stond. Toen de auto er zaterdagochtend nog stond, besloot de buurtbewoner door het raam te kijken en zag ze op de achterbank een dicht getapte blauwe plastic zak. Ze dacht dat er een lichaam in zat en belde de politie, zo bericht het Eindhovens Dagblad.

Achterbank

Uit nader onderzoek van de Forensische Opsporing bleek dat er een lichaam in zeil verpakt op de achterbank lag. Het gaat om een 57-jarige man uit het Belgische Maaseik (net over de Nederlandse grens). De politie startte na de vondst een uitgebreid onderzoek onder coördinatie van een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Het TGO gaat ervan uit dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gebracht en zoekt getuigen.

Helikopter

Bij het onderzoek zaterdag werd de Fazantlaan enkele uren afgesloten en is een helikopter ingezet. Op de locatie waar de auto met Belgisch kenteken staat, werd uitgebreid sporenonderzoek verricht. Ook de auto werd in beslag genomen voor verder (sporen)onderzoek.

Wat het 57-jarige slachtoffer precies is overkomen en waarom, is volgens de politie nog onduidelijk. Het onderzoek is in volle gang. De politie zegt momenteel nog niet meer informatie te delen ‘in dit vroege stadium van het onderzoek’.