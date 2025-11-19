‘Limburgse motorclubpresident opnieuw vast in drugsonderzoek’

(Beeld uit archief)



‘Voorbereidingshandelingen’

Hoofdverdachte in het onderzoek is een verdachte van het woonwagenkamp aan de Geleenderweg in Sittard, Gino H. dook op in dat onderzoek. Vorige week viel de politie binnen op dat kamp. Ook een pand in de buurt werd doorzocht. Daarbij werden meerdere vuurwapens, tientallen liters amfetamine-olie en hardware voor de opzet van drugslabs aangetroffen. Justitie schaart dat momenteel onder ‘voorbereidingshandelingen’ voor de productie van harddrugs. Er zijn meerdere mensen aangehouden.

Schorsing

De arrestatie van Gino H. is pikant omdat zijn voorarrest in een andere zaak op 5 februari dit jaar onder voorwaarden was geschorst. Hij had toen al anderhalf jaar in voorlopige hechtenis gezeten en verklaarde tegenover de rechtbank dat hij zijn criminele verleden wilde afzweren.

Die eerdere zaak draait om grootschalige wapenhandel in 2023 en de gijzeling en mishandeling van een Duits lid van Black & Silver. Gino H. is president van de Nederlandse afdeling van de motorclub. Bij de schorsing sprak hij emotioneel over zijn kinderen en zijn wens het roer om te gooien.