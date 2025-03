Limburgse woning beschoten | Auto beschoten in Rotterdam (UPDATE2)

Amsterdam In het Noorderpark in Amsterdam-Noord meldden getuigen rond 22.45 schoten te hebben gehoord. Politie vond ter plaatse aan de Wingerdweg meerdere kogelhulzen aan. Er is voor zover bekend geen slachtoffer gevallen. Ook van dader(s) ontbreekt ieder spoor.

Born

De politie zegt dat bewoners maandagochtend rond 08.00 kogelgaten zagen zitten in het raam van hun woning aan de Heer Ottostraat in Born. Daarop hebben zij de politie ingeschakeld.

Het eerste onderzoek van de politie wijst uit dat er rond 06.30 is geschoten. De politie zegt dat het erop lijkt dat er één persoon bij betrokken is geweest.

Geparkeerd

In Rotterdam de nacht van zondag op maandag is er op een auto geschoten in de Maskerbloemstraat in Hillegersberg. Er zijn volgesn de politie geen gewonden gevallen. Er zijn ook geen aanhoudingen gedaan.

Er werd in de afgelopen nacht rond 04.10 op de auto geschoten, die in de Maskerbloemstraat geparkeerd stond. In de voorruit zaten twee kogelgaten en op straat vonden agenten een huls.