LIVE vrijdag: kapperszaak in Rotterdam-West beschoten

(Beeld: JBMedia)

De politie ontving een melding dat er een aantal keer geschoten zou zijn op een pand aan de Jagerstraat. De verdachte zou daarna zijn weggerend. Ook zou een voertuig hard zijn weggereden na het incident. Volgens de politie zijn er meerdere personen betrokken bij het incident.

Over een aanleiding voor de beschieting is niets bekend. De politie heeft een signalement bekend gemaakt van een mogelijke verdachte. Het zou gaan om een donker getinte man van ongeveer 30 jaar oud en 1.85 m lang. Hij was gekleed in een zwarte hoodie. De man had een witte plastic tas bij zich.