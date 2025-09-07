LIVE zondag: auto beschoten in Heino | explosief bij woning in Baarn

De politie meldt dat het signalement van de auto waaruit vermoedelijk geschoten werd onbekend is. De politie zoekt getuigen die rond 00.45 een auto hebben zien rijden of iets verdachts hebben gezien. Over een aanleiding voor de beschieting is niets bekend.

Explosief aangetroffen bij woning in Baarn

Bij een woning aan de Prof Fockema Andreaelaan in Baarn is zondagochtend rond 08.30 een explosief aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief gedemonteerd en veiliggesteld. Er is een verdachte aangehouden.



Hulpdiensten waren uit voorzorg aanwezig. Volgens RTV Utrecht is het de elfde keer dit jaar dat Baarn te maken had met een explosief. Over een aanleiding voor het plaatsen van het explosief van vannacht is nog niets bekend.

Mislukte plofkraak in Oosterbeek

Bij een geldautomaat aan de Utrechtseweg in Oosterbeek heeft zaterdagnacht een plofkraak plaatsgevonden. De geldautomaat zou zijn opgeblazen, maar de kluis erachter is in tact gebleven waardoor de daders geen buit hebben gemaakt. Dat schrijft Omroep Gelderland.

Volgens de regionale omroep zijn drie mannen in een donkere auto gevlucht. Er is nog niemand aangehouden.