Man (19) neergeschoten in Hendrik-Ido-Ambacht, schutter voortvluchtig

Bij een schietpartij op het Rossenburgpad in Hendrik-Ido-Ambacht is vrijdagmiddag rond 14.25 een 19-jarige man uit die plaats gewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, maar is volgens de politie aanspreekbaar. De politie zegt op zoek te zijn naar een jongen van 17 of 18 die de schutter zou zijn.

Meerdere eenheden zijn uitgerukt naar de plaats delict. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Wat er precies is gebeurd en wat de toedracht is voor de schietpartij is onduidelijk.

De politie is bezig met een klopjacht op de dader of daders. Via Burgernet wordt uitgekeken naar een jongeman van 17 of 18 jaar oud. Hij is 1.70 lang, in het zwart gekleed en draagt een grijze jas met capuchon.