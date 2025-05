Man (24) op straat in Rotterdam opgepakt met doorgeladen vuurwapen

Agenten kregen vannacht rond 03.30 een melding dat er een man was gezien die met een vuurwapen rondliep. In de omgeving van de Oranjeboomstraat zagen ze iemand lopen die voldeed aan het signalement. Zodra de verdachte de agenten ziet, rent hij weg, waarna de politie een waarschuwingsschot lost en de man al snel kan worden aangehouden in dezelfde straat.



Het gaat om een 24-jarige man uit Dordrecht. Agenten vonden een vuurwapen die vermoedelijk door de verdachte is weggegooid. Dit is inbeslaggenomen voor verder onderzoek.