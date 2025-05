Man (25) opnieuw aangehouden in onderzoek naar dood Xavier Durlinger

Inmiddels is het exact drie jaar geleden dat de destijds 19-jarige Durlinger op 12 mei 2022 door zijn moeder als vermist werd opgegeven. Hij werd voor het laatst op de fiets gezien in het centrum van Sittard. Zijn levenloze lichaam werd op 19 mei op de Kollenberg in Sittard aangetroffen.

In het onderzoek naar de dood van Durlinger werden eerder arrestaties verricht. De 22-jarige man die in mei 2022 werd aangehouden, geldt niet langer als verdachte, meldt de politie.

Opnieuw aangehouden

De maandagochtend aangehouden Merlijn C. werd in april 2023 al eens aangehouden. Na enkele maanden in voorlopige hechtenis te hebben gezeten, werd hij in september 2023 door de rechtbank in vrijheid gesteld. Nieuwe onderzoeksinformatie heeft geleid tot het opnieuw aanhouden van de inmiddels 25-jarige Merlijn C. uit Sittard. De politie zegt op dit moment niet meer informatie te kunnen geven.

C. ontkende eerder alle betrokkenheid bij de zaak. Hij gaf wel toe op de fatale avond een afspraak met het slachtoffer te hebben gehad.