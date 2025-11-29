Man (26) doodgeschoten in Meppel, daders voortvluchtig

De schietpartij vond plaats aan de Van Ewijcksingel. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Medische hulpverlening mocht niet meer baten. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Er is nog niemand aangehouden. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.

Meerdere schoten

Volgens de politie komt uit het onderzoek naar voren dat er meerdere keren is geschoten. Mogelijk is daar een conflict aan vooraf gegaan. Kort na het incident zijn twee voertuigen weggereden. RTV Drenthe schrijft dat buurtbewoners vijf tot zes schoten hadden gehoord. Deze schoten zouden ook te horen zijn op een beveiligingscamera van een naastgelegen flat.

De politie meldt dat er beelden van het incident op sociale media zijn gedeeld en roept met klem op te stoppen met het delen van de beelden en deze te verwijderen, uit respect voor nabestaanden en het slachtoffer.

Reactie burgemeester

Burgemeester Arjen Maathuis reageert in een schriftelijke verklaring geschokt op het incident: ‘Ik ben enorm geschrokken van het schietincident dat vanavond plaatsvond aan de Van Ewijcksingel. Op de eerste plaats zijn mijn gedachten bij de nabestaanden van het slachtoffer. Ik heb groot respect voor de hulpdiensten én voor de bewoners die direct zijn gaan helpen. Ondanks deze inzet, valt er vanavond een dodelijk slachtoffer te betreuren. Wat er gebeurd is, moet enorme indruk hebben gemaakt op omwonenden en de mensen die dit gezien of gehoord hebben. Ik kan mij goed voorstellen dat inwoners zich onveilig of onrustig voelen.

Gezien de impact van dit incident op de buurt, nodig ik omwonenden en andere betrokkenen uit voor een bijeenkomst om hierover met elkaar, en met mij, in gesprek te gaan. Hierover ontvangt men aan het begin van volgende week een persoonlijk bericht. We doen er alles aan om het politieonderzoek, wat nog in volle gang is, te steunen. Net als de politie doe ik een dringende oproep: stop uit respect voor de nabestaanden met het delen van beelden die gelinkt worden aan dit incident op sociale media. Het feit dat dit gebeurt is buitengewoon ongepast en respectloos.’