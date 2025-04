6 april 2025

Man (28) gewond bij schietpartij in Hendrik-Ido-Ambacht, verdachte gezocht

Bij een schietpartij op een parkeerplaats aan De Noordkade in Hendrik-Ido-Ambacht is zaterdag rond middernacht een 28-jarige man uit Rotterdam gewond geraakt. Het slachtoffer is met een schotwond aan zijn been naar het ziekenhuis overgebracht. De schutter is voortvluchtig.