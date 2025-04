13 april 2025

Man (30) aangehouden na dodelijke steekpartij in IJsselstein

De politie heeft zaterdagavond een 30-jarige man uit Zeist aangehouden na een dodelijke steekpartij in een woning aan het Eurovisieplein in IJsselstein. Een 25-jarige vrouw is daarbij overleden en een 21-jarige man raakte gewond.