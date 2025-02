Man (31) aangehouden voor schietpartij in woning Kerkrade

Rond 15.15 kwam bij de politie een melding van een schietpartij binnen. Er zou geschoten zijn op de bewoner van een appartement aan de Nieuwstraat. Hij bleef ongedeerd. De politie die snel ter plaatse was, startte direct tactisch en forensisch onderzoek op. Dit resulteerde erin dat korte tijd later in de omgeving een 31-jarige man uit Kerkrade als verdachte aangehouden kon worden.