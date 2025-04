Man (39) op Curaçao opgepakt in moordzaak Peter R. de Vries

Uitlevering De verdachte zal door de autoriteiten van Curaçao aan Nederland worden uitgeleverd. In Nederland zal de verdachte voor verhoor voorgeleid worden aan de rechter-commissaris, die al eerder een bevel tot bewaring van de verdachte had afgegeven.

Leidinggevende rol

De man wordt ervan verdacht dat hij een leidinggevende rol had in een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van geweld, en die onder andere achter de moord op Peter R. De Vries zat. De misdaadverslaggever werd op 6 juli 2021 in hartje Amsterdam op straat neergeschoten. Voor de liquidatie hebben inmiddels negen mensen terechtgestaan. Zes verdachten, waaronder de uitvoerders van de moord, zijn in juni 2024 door de rechtbank Amsterdam tot hoge celstraffen veroordeeld. Drie andere verdachten werden vrijgesproken. In alle negen zaken is hoger beroep ingesteld.

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) is onderzoek blijven doen naar de opdrachtgever(s) achter de aanslag op De Vries. In dit onderzoek naar het hogere echelon, geleid door het Landelijk Parket, is de man op Curaçao in beeld gekomen als verdachte.

