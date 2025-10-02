Man (42) opgepakt voor dodelijke schietpartij in Arnhem, vrouw vrijgelaten

Hoogwerker In de nacht van zondag 28 september op maandag 29 september werd rond 03.00 een 31-jarige man neergeschoten in zijn woning. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en verleenden direct eerste hulp aan de zwaargewonde man die met een hoogwerker uit de woning werd getakeld. Dit mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. De politie startte direct een grootschalig onderzoek en kwam vervolgens uit bij de 42-jarige verdachte.

PD-unit

De afgelopen dagen stond er een PD-unit in de straat en was de Nieuwstad afgezet. Er zijn onder andere camerabeelden veiliggesteld en onderzocht. Ook zijn er diverse getuigen en omwonenden gehoord. Daarnaast is er uitvoerig forensisch onderzoek gedaan.

Prostitutie en drugsgebruik

Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Volgens De Gelderlander was het slachtoffer werkzaam als freelance kok. Volgens buurtbewoners was er sprake van zware overlast rond de woning. Er zou sprake zijn van prostitutie en drugsgebruik.

De verdachte zit momenteel vast en wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Vrouw op vrije voeten

In de loop van maandagochtend werd een 27-jarige vrouw aangehouden. Het onderzoeksteam heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar haar betrokkenheid bij de schietpartij. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw niet betrokken is geweest bij het schietincident. De vrouw is donderdag heengezonden.