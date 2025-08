Man (43) vrijgelaten na schietpartij in Rozenburg waarbij zwaargewonde (17) viel

(Beeld: Media-TV)

Rond 02.15 in die nacht kwam de melding van de schietpartij binnen en al snel troffen de hulpdiensten de jongen zwaargewond aan in de woning. Meerdere ambulances en ook de brandweer kwamen ter plaatse, om het slachtoffer uit het appartement te takelen.

De 17-jarige jongen uit Herkingen is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog steeds ligt. In diezelfde nacht is er een 43-jarige man uit Rozenburg aangehouden die ook in de woning aanwezig was. Het zou gaan om de vader van de jongen. De politie doet verder geen mededeling over de relatie tussen de twee.

Grootschalig rechercheteam

Een grootschalig rechercheteam van ruim 20 man is een onderzoek gestart. Na onderzoek en verhoor is de 43-jarige verdachte afgelopen zondag heengezonden en is geen verdachte meer in de zaak. De politie meldt dat het onderzoek verder gaat.

Inval

Of het gaat om een misdrijf of een ongeluk is nog onduidelijk. De regionale omroep Rijnmond schrijft op basis van bronnen dat in dezelfde woning vorig jaar nog een inval zou zijn geweest. In november 2024 werden toen twee jongens van 17 door een arrestatieteam in Rozenburg en Herkingen aangehouden, naar aanleiding van een melding via Meld Misdaad Anoniem over een dreiging met een vuurwapen.