Man (46) gewond bij schietpartij in Alkmaar, verdachte aangehouden

Bij een schietpartij aan de Willem Kaftstraat in Alkmaar is donderdagmiddag een 46-jarige man gewond geraakt. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Rond 21.00 werd een verdachte aangehouden.

De schietpartij vond rond 15.45 plaats na een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de verdachte. Toen de man wegliep zag hij dat de verdachte een voorwerp pakte en op hem richtte. Het slachtoffer rende vervolgens direct naar huis en belde de politie. De verdachte is na een zoekactie niet meer aangetroffen.

Het 46-jarige slachtoffer raakte lichtgewond. De politie meldt dat er rond 21.00 een verdachte is aangehouden. Dat gebeurde nadat een signalement verspreid was.

Over een motief voor de beschieting is nog niets bekend. De politie zet het onderzoek voort en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.