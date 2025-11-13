Man (56) krijgt zes jaar cel voor drugshandel en witwassen

(Beeld ter illustratie)

De man wordt door de rechtbank gekoppeld aan twee cryptocommunicatie-accounts. Via deze accounts voerde hij met verschillende personen gesprekken over (inter)nationale handel in cocaïne en hasj.

De man maakte zich samen met anderen schuldig aan het uitvoeren, vervoeren, verkopen, verwerken, afleveren, verstrekken dan wel aanwezig hebben van verschillende hoeveelheden cocaïne. Daarnaast heeft de man 1 kilo hasj in zijn bezit gehad.

De rechtbank spreekt de man vrij van enkele verdenkingen van (het voorbereiden van) drugshandel, omdat voor de rechtbank in die gevallen niet is gebleken dat de man een rol heeft gehad als medepleger of omdat hij op dat moment mogelijk niet de gebruiker was van de cryptocommunicatie-accounts.

Contante stortingen

Uit onderzoek bleek dat er contante stortingen voor een totaalbedrag van ruim 109.000 euro waren gedaan op de bankrekening van de man en de bankrekening van zijn bedrijf. De man gaf aan dat hij een deel van dit geldbedrag contant had gespaard en later terug op zijn bedrijfsrekening had gestort, toen er al geen bedrijfsactiviteiten meer plaatsvonden. Over het grootste gedeelte van de contante stortingen wilde de man niet verklaren.

Niet verifieerbaar

Volgens de rechtbank is de verklaring van de man – ook gezien zijn inkomsten – hoogst onwaarschijnlijk, niet concreet en niet verifieerbaar. De rechtbank vindt daarom bewezen dat er sprake is van witwassen. Daarnaast vindt de rechtbank bewezen dat sprake is van witwassen door het bedrijf van de man. Hieraan gaf hij feitelijk leiding.

De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van zes jaar. Deze straf is lager dan de straf die door de officier van justitie werd geëist, omdat de rechtbank minder verdenkingen bewezen verklaart.

Tot slot moet de man ruim 136.000 aan criminele verdiensten van de cocaïnehandel terugbetalen aan de Staat.