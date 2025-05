Man aangehouden na woningbeschieting in Bergen op Zoom

Rond 20.00 kwam een melding binnen dat er een woning beschoten zou zijn aan de Penstraat in Bergen op Zoom. De politie is met kogelwerende vesten naar het adres gegaan. Daar constateerden agenten dat de woning daadwerkelijk beschadigd was. De schade is vermoedelijk veroorzaakt door inslagen van een luchtbuks.

Na onderzoek ter plaatse is er een man aangehouden en zijn woning is doorzocht. Bij deze doorzoeking zijn er meerdere verboden voorwerpen in beslag genomen. De politie meldt niet om wat voor verboden voorwerpen het gaat.