22 januari 2025

Man die zijn overvaller doodstak niet vervolgd

Een man die in 2022 zijn overvaller doodstak, nadat die op zijn horloge uit was, is door de rechtbank in Rotterdam ontslagen van rechtsvervolging. Bij hoge uitzondering honoreert de rechtbank het juridische argument van noodweerexces: ‘We hebben er begrip voor dat je te ver bent gegaan met je verdediging.’