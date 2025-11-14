Man dood gevonden op achterbank auto

Beeld: de auto met daarin het lichaam (foto MediaTV)

Onnatuurlijk

Volgens een 112-fotograaf werd de overleden persoon gevonden in een auto met buitenlands kenteken. De persoon lag ‘in een onnatuurlijke houding’ op de achterbank.

Alarm

Volgens RTV Rijnmond stond het voertuig geparkeerd op een pad met de naam Achter Het Zonnehuis. Voorbijgangers ontdekten het levenloze lichaam en sloegen alarm.

Het blijkt te gaan om het lichaam van een 36-jarige Slowaakse man.

Omstanders vertelden Rijnmond dat het slachtoffer al langere tijd op de achterbank moet hebben gelegen. De politie heeft die informatie niet bevestigd.

De forensische opsporing verricht onderzoek. Ze houdt met alle scenario’s rekening.