Man en vrouw zwaargewond na twee schietpartijen in Rotterdam

Rond 01.50 kwam bij de hulpdiensten een melding binnen over een schietpartij op het Kralingseplein. Daar werd op de busbaan een zwaargewonde vrouw bij een auto aangetroffen. De vrouw zou in de auto zijn neergeschoten. Ze is gereanimeerd en in kritieke toestand met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is een 24-jarige vrouw uit Oss.

Arrestatie

Een 28-jarige man uit Nijmegen die bij het slachtoffer stond is aangehouden. Zijn rol wordt onderzocht. Hij zou mogelijk de bijrijder zijn. De politie zoekt nog een persoon die na het incident is weggerend.



In de omgeving werd nog een persoon aangehouden. Hij bleek echter niets met het incident te maken te hebben en is heengezonden.

Bij de Nijmegenaar zijn schiethanden veilig gesteld. Daarbij worden zakken om de handen bevestigd, om eventuele sporen van schieten, zoals kruitsporen veilig te stellen.

De forensische opsporing heeft ter plaatse sporenonderzoek verricht. Een politiehelikopter vloog boven de plaats delict. Met een politiehond is in de omgeving gezocht.

Stadhuisplein

Bij een schietpartij op het Stadhuisplein in het centrum van Rotterdam is zaterdagnacht rond 03.55 een 32-jarige man uit Rotterdam gewond geraakt. De beschieting na een ruzie bij een café waar veel uitgaanspubliek aanwezig was.



Op straat is een kogelhuls gevonden en veiliggesteld. Er is nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek naar het schietincident en de toedracht.