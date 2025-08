Man gearresteerd na vondst dode vrouw in woning Schiedam

Rond 12.00 werd de overleden vrouw uit Schiedam in de woning aangetroffen. De politie startte direct een onderzoek dat al snel leidde tot de aangehouden verdachte.

Hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog onbekend. Ook over de toedracht is nog niets duidelijk.

Buurtbewoners hebben tegen een 112-correspondent gezegd dat de politie de afgelopen dagen al vaker bij de woning is geweest in verband met huiselijk geweld en een ruzie. De aangehouden man zou zelfs tegen buren hebben verteld dat hij een straatverbod had gekregen.