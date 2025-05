13 mei 2025

Man met verzameling explosieven en wapens rijdt met vals kenteken

De politie zegt dinsdag dat er afgelopen vrijdagavond in een woning in Woerden een verzameling vuurwapens, steekwapens en explosieven zijn gevonden. De politie ging er naar binnen nadat de bewoner eerder op de weg was aangehouden toen hij rondreed met een auto waarop een vals kenteken was gemonteerd.