Man neergeschoten in Oostvoorne | Aanhouding na schoten in Leeuwarden

Connect on Linked in

In Oostvoorne heeft in de nacht van woensdag op donderdag een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is een persoon gewond geraakt. Ook in Leeuwarden viel woensdagavond een gewonde door schoten. Daar is een verdachte aangehouden.

Beeld: de politie aanwezig bij de plaats waar een man in Oostvoorne woensdagnacht werd geraakt door een kogel (foto JBMedia)

door Joost van der Wegen

Neergeschoten

De schietpartij vond om 01.30 plaats aan de Goudhoekweg in Oostvoorne. Een 26-jarige man uit die plaats werd op straat neergeschoten, aldus de politie donderdag. Hij raakte daardoor gewond aan zijn been. Vervolgens is hij naar het ziekenhuis overgebracht.

Ruzie

Getuigen melden dat het slachtoffer voorafgaand aan het schietincident ruzie zou hebben gehad. De politie is na de gebeurtenis op zoek gegaan naar de dader. Ze heeft geen verdachte aan kunnen houden. Het onderzoek naar wat er exact is gebeurd loopt, geeft ze vandaag aan in een bericht.

Verdachte

Ook in Leeuwarden is geschoten in de afgelopen 24 uur. Woensdagavond rond 22.50 kreeg de politie melding van een geweldsincident aan de Oude Oosterstraat in Leeuwarden. Daarbij zou zijn geschoten. Het slachtoffer werd aangetroffen in de straat Zwitserswaltje en is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na het incident is een verdachte aangehouden. Meerdere aanhoudingen sluit de politie niet uit.