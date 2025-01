Man onder vuur genomen in Rotterdam | Drie auto’s beschadigd

Beeld: een van de geraakte auto’s in Rotterdam (foto JB Media)

Schoten

De schoten vielen rond 23.00 op de Colosseumweg in Rotterdam. De politie vond op straat 11 kogelhulzen. Drie geparkeerde auto’s werden geraakt door de kogels.

Op bewakingsbeelden uit de straat zou te zien zijn dat er sprake is van twee schutters die een man onder vuur nemen. De man die is beschoten is een bekende van enkele buurtbewoners. Hij is door de politie op straat gehoord.

Sporen

De politie heeft ter plekke sporenonderzoek gedaan. Daarbij is een speurhond ingezet. Twee van de door kogels geraakte auto’s zijn door de politie in beslag genomen.