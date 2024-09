Man opgepakt na inval in drugsloods Dinteloord

Connect on Linked in

Bij een inval in een loods in Dinteloord is donderdagavond een 43-jarige man uit Zevenbergen aangehouden op verdenking van het produceren van harddrugs.

De politie had informatie dat er in een loods aan de Van Heemskerckstraat mogelijk synthetische drugs geproduceerd zouden worden. Rond 19.30 viel een arrestatieteam de loods binnen. Daar troffen ze de verdachte en hielden hem aan.

De loods is doorzocht. Agenten troffen er jerrycans met oplosmiddel aan. Dergelijke oplosmiddelen kunnen worden gebruikt in een drugslab, stelt de politie vrijdag. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) gaan de gevonden jerrycans afvoeren. Ook de forensische opsporing doet onderzoek. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.

Volgens buurtbewoners zit in de loods een autopoetsbedrijf en is er eerder een inval geweest.

