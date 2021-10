Man opgepakt na schietpartij in Oss, tweede verdachte voortvluchtig

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Brederostraat in Oss is zondagavond rond 20.45 een persoon beschoten. De politie meldt dat dit op camerabeelden te zien is, maar dat ze deze persoon nog niet hebben kunnen spreken. Het is dan ook niet duidelijk of het slachtoffer gewond is geraakt.

De politie heeft vrijwel direct een man als verdachte aangehouden. Een tweede verdachte is nog voortvluchtig. Bij de zoekactie naar deze verdachte is een politiehelikopter ingezet.

De recherche is bezig met een onderzoek naar de toedracht van de beschieting. Ook is ze op zoek naar de persoon die doelwit was van de schietpartij.