17 mei 2025

Man opgepakt voor verkrachting uit 1990

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de verkrachting van een minderjarig meisje in Bodegraven in 1990. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een nu 58-jarige man uit de gemeente Altena (Noord-Brabant). Hij heeft bekend en is vrijdag in bewaring gesteld door de rechter-commissaris.