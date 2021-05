Man overleden bij steekpartij in centrum Zwolle (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een steekpartij aan de Bitterstaat in het centrum van Zwolle is vrijdagochtend een man overleden. Op het Rodetorenplein landde een traumahelikopter. Er is inmiddels een verdachte aangehouden.

De steekpartij vond plaats rond 11.48. De politie meldt dat hulp voor het slachtoffer te laat kwam en dat hij ter plekke aan zijn verwondingen is bezweken.

Met een politiehelikoper en de verspreiding van een Burgernetactie werd gezocht naar de verdachte, die even later werd aangehouden.

De politie is bezig met een onderzoek. Over een motief is nog niets bekend.

We hebben inmiddels iemand aangehouden als verdachte. Informatie over betrokkenen hebben we nog niet en volgt later. Houd daarvoor dit account in de gaten. ^JS https://t.co/tuSGSVD5s0 — Politie Overijssel (@POL_Overijssel) May 14, 2021