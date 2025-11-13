Man uit Duitsland opgepakt voor rol bij liquidatie Cemil Önal in Rijswijk

Cemil Önal werd op donderdag 1 mei om 17.45 doodgeschoten op het terras aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. De politie is daarna een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart onder leiding van een officier van justitie.

De 47-jarige man is aangehouden in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten, die hebben verzocht om zijn overlevering. Het onderzoek naar de schutter en de tweede man is nog bezig.

Brein achter moord

Cemil Önal was volgens bronnen van Crimesite en Turkse media een financieel fraudeur en witwasser. Önal was financieel directeur van de in 2022 vermoorde gokbaas Halil Falyalı uit Noord-Cyprus. In Turkije verdenkt men Önal ervan het brein te zijn geweest achter de moord op Falyalı.

Arrestatiebevel

Cemil Önal werd in december 2023 in Nederland gearresteerd op verzoek van Turkije, dat via Interpol een arrestatiebevel had uitgevaardigd. De Turkse autoriteiten beschuldigden hem ervan een van de hoofdverantwoordelijken te zijn achter de moord op Halil Falyalı, een Turks-Cypriotische zakenman die in 2022 werd vermoord.

Önal verklaarde dat hij het doelwit was geworden vanwege zijn kennis over deze illegale activiteiten en de betrokkenheid van invloedrijke personen. Hij vreesde voor zijn leven bij een mogelijke uitlevering aan Turkije en vocht daarom tegen zijn uitlevering.